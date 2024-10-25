川普：若胜选会立即开除特检史密斯

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（法新社华盛顿24日电） 美国共和党总统候选人川普今天表示，若赢得11月大选，他会立即开除对他提出两起联邦诉讼案的特别检察官史密斯（Jack Smith）。

正在等待封口费案判决的川普，目前也面临密谋推翻2020年总统大选结果官司，他若在这起官司中遭判有罪，恐面临罚款或有期徒刑。

川普接受保守派播客（Podcast）主持人修伊特（Hugh Hewitt）访问时针对史密斯所发表的言论，使得竞争对手民主党籍总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）阵营指责他认为自己「凌驾法律之上」。

这位前美国总统曾扬言若再度选上总统，将起诉被他视为政敌的人。当修伊特问说，在重新入主白宫的第一天，他是否会赦免自己或开除史密斯时，川普回答：「这很简单，我两秒内就会开除他。」

民主党籍现任总统拜登的司法部长贾兰德（Merrick Garland）任命史密斯为特别检察官，在川普卸任总统后对他提出两起诉讼案。

川普去年8月在华盛顿被控密谋推翻2020年总统大选败选结果，并涉嫌不当处理机密文件，在佛罗里达州遭起诉，但这起官司遭时任总统川普任命的联邦地方法官甘农（Aileen Cannon）驳回。

在今天的访谈中，川普称赞甘农是一位「勇敢、杰出的法官」。

贺锦丽阵营发言人穆沙（Ammar Moussa）声明指出，这些最新言论符合川普前幕僚长凯利（John Kelly）所提警告，即「川普想以独裁者之姿统治，拥有不受管束的权力」。

穆沙还说：「川普的第2个任期，一个更不稳定和精神错乱的川普基本上没有护栏，周围都是效忠他的人，这些人会助长他最糟糕的本能，肯定会更加危险。」

美国总统无权开除特别检察官，但川普若再度选上总统，他可以任命新的司法部长，就能开除特别检察官。川普任命的司法部长也能撤销这些指控他的诉讼案。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）