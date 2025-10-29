川金会破局 川普：无法协调合适时机

（法新社庆州市29日电） 美国总统川普今天表示，他未能在此次访问南韩期间安排与北韩领导人金正恩会面，外界针对可能举行川金高峰会的揣测就此打住。

川普早已表示，「很乐意」在这趟亚洲行期间与金正恩见面。如果发生，这会是自从川普上一任期以来，两人首次会晤。

北韩对这项邀请尚未作出公开回应。

就在川普展开南韩之行的数小时前，平壤宣布已在西部海岸试射巡弋飞弹，表示这是在向平壤的「敌人」发出讯息。

川普指出：「我很了解金正恩…我们实在无法协调出合适时机。」

川普同时表示，他与南韩总统李在明举行峰会时，将致力于「化解」南北韩之间的紧张情势。

李在明曾表示，严格来说，南北韩至今仍处于战争状态。他认为川普对金正恩的邀请「为朝鲜半岛带来强烈的温暖与和平感觉」。

川普今天稍早曾表示，他预计于「不远的将来」与金正恩会面。

他在空军一号上向媒体表示：「在某个时间点，我们会与北韩接触。我想他们有这个意愿，而我也愿意。」

在川普第一个任期内，两人曾3度举行备受瞩目的高峰会。其中最近一次，而且是临时安排的会面，地点选在分隔两韩的板门店非军事区（DMZ）。当时川普在推特发出邀请后，双方临时安排见面。