巩固「英美特殊关系」 新任英相施凯尔将亲会拜登

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（法新社伦敦8日综合外电报导）英国工党在大选中取得压倒性胜利后，党魁施凯尔（Keir Starmer）5日就任首相。他本周将搭机前往美国华府，迈出在世界舞台上的第一步。

法新社报导，61岁的施凯尔将在华府出席北大西洋公约组织（NATO）第75届峰会，这是他上任首相以来首次出访。

他将重申英国对这个西方军事联盟以及乌克兰对抗俄罗斯侵略的长期支持。

这趟出访替施凯尔上任后头2周内的一系列国际外交活动揭开序幕，英国还将于下周主办欧洲政治共同体（European Political Community）峰会。

英国外交政策专家史壮（James Strong）告诉法新社：「这将是他了解并认识其他领袖的机会，同时也是传达特定讯息的机会。」

英国前保守党（Conservative Party）政府是乌克兰最坚定的盟友之一，曾提供资金、武器和部队训练来协助乌国抵御俄罗斯入侵。

施凯尔承诺，英国在工党（Labour Party）领导下将持续向基辅提供支持。预计在北约峰会上，施凯尔也会亲自向乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）重申这项讯息。

施凯尔的国防大臣希利（John Healey）在4日大选后已出访乌克兰，外交大臣拉米（David Lammy）也访问了欧洲的北约成员国。

这趟出访也为施凯尔提供机会，及早与美国总统拜登建立关系，并巩固所谓的「英美特殊关系」。

施凯尔和拜登可能存在的一个争议点是以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）在加萨（Gaza）的战争，一般咸认工党比华府更支持巴勒斯坦。

英美两国领袖还可能讨论对中国的政策，包括贸易、商业和技术领域。