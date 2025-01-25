立足瑞士 报道世界
登录

巴勒斯坦人组织哈玛斯交出4名以色列人质

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社耶路撒冷25日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」今天根据加萨停火协议，释放自2023年10月7日袭击以色列以来被扣为人质的4名以色列女兵，以色列可望释放第2批巴勒斯坦囚犯作为交换。

哈玛斯武装分子将这4名女兵带上加萨走廊（Gaza Strip）1处广场高台，随后把她们交给红十字会（Red Cross）。4人随后又被移交给以色列部队。

根据以色列「人质及失踪家庭论坛」（Hostages and Missing Families Forum）稍早的说法，获释的4名女性是亚里夫（Karina Ariev）、吉柏亚（Daniella Gilboa）、李威（Naama Levy）和阿尔巴格（Liri Albag）。

阿尔巴格在被囚禁期间满19岁，而其他人现在都20岁了。

这次交换人质与囚犯是以色列和哈玛斯之间脆弱的停火协议的一环，这项协议在19日生效，旨在为永久结束冲突铺路。

哈玛斯武装支翼「艾兹丁．卡萨姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）发言人乌贝达（Abu Obeida）昨天在社群媒体Telegram发文表示，作为交换囚犯协议的一部分，卡萨姆旅决定释放4名女兵。

哈玛斯方面表示，预计今天将有200名囚犯获释，包括120名终身监禁的囚犯和其他80名长期监禁的囚犯。

根据以色列监狱部门的说法，部分获释的巴勒斯坦人将前往加萨走廊，其他人将返回约旦河西岸（West Bank）。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
43
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
27
25 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 萨拉·易卜拉欣

您担心人工智能系统给环境带来的影响吗？

人工智能系统有望帮助人们战胜气候危机等巨大挑战。然而，由于为其提供动力的机器需要消耗大量的能源和自然资源，这些系统自身如今也显然成为了亟待解决的一大难题。

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团