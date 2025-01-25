巴勒斯坦人组织哈玛斯交出4名以色列人质

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（法新社耶路撒冷25日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」今天根据加萨停火协议，释放自2023年10月7日袭击以色列以来被扣为人质的4名以色列女兵，以色列可望释放第2批巴勒斯坦囚犯作为交换。

哈玛斯武装分子将这4名女兵带上加萨走廊（Gaza Strip）1处广场高台，随后把她们交给红十字会（Red Cross）。4人随后又被移交给以色列部队。

根据以色列「人质及失踪家庭论坛」（Hostages and Missing Families Forum）稍早的说法，获释的4名女性是亚里夫（Karina Ariev）、吉柏亚（Daniella Gilboa）、李威（Naama Levy）和阿尔巴格（Liri Albag）。

阿尔巴格在被囚禁期间满19岁，而其他人现在都20岁了。

这次交换人质与囚犯是以色列和哈玛斯之间脆弱的停火协议的一环，这项协议在19日生效，旨在为永久结束冲突铺路。

哈玛斯武装支翼「艾兹丁．卡萨姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）发言人乌贝达（Abu Obeida）昨天在社群媒体Telegram发文表示，作为交换囚犯协议的一部分，卡萨姆旅决定释放4名女兵。

哈玛斯方面表示，预计今天将有200名囚犯获释，包括120名终身监禁的囚犯和其他80名长期监禁的囚犯。

根据以色列监狱部门的说法，部分获释的巴勒斯坦人将前往加萨走廊，其他人将返回约旦河西岸（West Bank）。