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巴基斯坦教派冲突 政府调停达成停火7天

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（法新社白夏瓦24日电） 巴基斯坦西北部库蓝特区发生数日激烈教派枪战，已经造成至少82人丧生、156人受伤。政府团队介入调停后，官员今天宣布，敌对教派间达成停火7天协议。

巴基斯坦伊斯兰教逊尼派人口占多数，但位在西北部开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）、阿富汗边境附近的库蓝特区（Kurram）拥有为数众多什叶派人口，引发持续数十年的族群冲突。

开柏普赫图赫瓦省政府发言人塞福（Muhammad Ali Saif）宣布：「双方已经同意停火7天，期间他们还会交换俘虏，并且向对方交还（命丧冲突者的）遗体。」

最近一波暴力冲突始于21日，当时分别有两支什叶派穆斯林车队在警方护送下遭遇伏击，造成至少43人丧生，引发两天枪战。

不愿意具名的当地政府官员告诉法新社，「11月21、22及23日发生的冲突与车队袭击导致82人身亡、156人受伤」，死者当中有「16人是逊尼派，66人属于什叶派社群」。

枪战动用轻型和重型武器，持续到深夜，约有300个家庭昨天逃离当地，不过今早没有新的伤亡通报。

省政府代表团昨天、今天分别与什叶派、逊尼派社群进行磋商后，达成停火协议。

开柏普赫图赫瓦省省会白夏瓦（Peshawar）的安全官员告诉法新社，载有谈判代表的直升机抵达冲突区域时遭开火袭击，所幸没有人受伤。

省政府法律厅长艾法帝（Aftab Alam Afridi）稍早表示，达成停火之后，「我们才可以开始处理根本性问题」。

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