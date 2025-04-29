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巴基斯坦称击落印度无人机

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（法新社伊斯兰马巴德29日电） 巴基斯坦国营电台今天报导，军方在克什米尔印巴实际边界一带击落一架印度无人机。一周前，克什米尔才发生多年来最致命的平民攻击事件。

印度军方表示，双方连续5天于夜间在沿印巴控制线（Line of Control）地区交火。印巴控制线是巴基斯坦与印度目前在克什米尔（Kashmir）实际控制地区的分界线，双方都在喜马拉雅山区的该高海拔前哨部署重兵镇守。

巴基斯坦方面迄未证实印方上述交火说法，不过国营巴基斯坦广播公司（Radio Pakistan）报导，军方击落一架印度「四轴飞行器」（quadcopter），并说印方此举侵犯巴方领空。

印控克什米尔22日发生造成26人丧生的攻击事件，印度指控巴基斯坦支持这起攻击。印巴为南亚两个拥有核武的邻国，双方关系自此一落千丈。

巴基斯坦政府否认上述指控。自22日事件后，两国在克什米尔地区交火、在外交上唇枪舌剑、驱逐对方公民并且下令关闭边界。 巴基斯坦广播公司报导，该架无人机试图在宾贝尔县（Bhimber）马纳瓦区段（Manawar Sector）沿印巴控制线进行侦察。上述报导没有提到事发时间。印度当局没有就此评论。

印度表示，巴基斯坦陆军（Pakistan Army）28、29日于夜间以小型武器朝控制线另一侧开火，这些枪炮驳火来自印控克什米尔库普瓦拉县（Kupwara）、巴拉穆拉县（Baramulla）以及阿克努尔（Akhnoor）区段的另一侧。

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