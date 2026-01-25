巴基斯坦维权律师马札利与夫婿 因反国家言论遭处10年徒刑

afp_tickers

2 分钟

（法新社伊斯兰马巴德24日电） 巴基斯坦法院今天判处知名人权律师马札利（Imaan Mazari）及其夫婿10年徒刑。

法院指出，两人在其X帐号发表「反国家」言论，「散布高度冒犯性」内容。

马札利现年32岁，她是巴基斯坦前人权部长希琳．马札利（Shireen Mazari）的女儿，已故父亲则是顶尖小儿科医师，夫婿查塔（Hadi Ali Chattha）亦是1名律师。

法院指出，马札利在其X帐号「散布高度冒犯性」内容，被控3项罪名包括「网路恐怖主义」及「故意散布不实讯息」等，所有刑期将合并执行。

马札利曾以公益律师身分接办一些最敏感案件，包括俾路支人（Balochs）强迫失踪案，并为社群主要维权人士巴洛赫（Mahrang Baloch）辩护。

马札利也为那些被控亵渎及受到当局镇压的阿富汗人辩护，亵渎罪在巴基斯坦是一项高度敏感的罪名。

参议院反对派领袖阿巴斯（Allama Raja Nasir Abbas）表示，两人「仅因在社群媒体批评所见的国家滥权并为弱势发声而遭定罪」。

阿巴斯警告此判决将为和平倡议者与权力批评者带来寒蝉效应。

伊斯兰马巴德高等法院律师公会主席吉拉尼（Syed Wajid Ali Shah Gillani）昨天在一段影片中声称，警方在逮捕两人前，曾粗暴对待这对夫妇。

马札利表示，她与丈夫担心在警方未公开案件中遭逮捕，此举将「严重不公」。