巴基斯坦轰炸阿富汗城市 防长称处于公开交战状态

（法新社伊斯兰马巴德27日电） 巴基斯坦今天轰炸阿富汗多座主要城市，包括首都喀布尔。巴基斯坦国防部长宣布，在历经数个月以牙还牙的冲突后，这两个邻国处于「公开交战」状态。

阿富汗部队昨晚攻击巴基斯坦边界军队，塔利班政府表示，这是在报复稍早造成死伤的空袭，派驻喀布尔（Kabul）与坎达哈（Kandahar）的法新社记者听到爆炸声响与战机飞越声音。

近几个月来，这两个邻国的关系跌到冰点，自去年10月发生致命战斗，造成双方超过70人死亡后，陆地边境口岸大多数处于关闭状态。

伊斯兰马巴德指控阿富汗没有对在巴基斯坦发动攻击的武装团体采取行动，但塔利班政府对此予以否认。

两国在卡达与土耳其居中斡旋下曾初步达成停火，随后也举行过数轮谈判，但始终未能达成持久的协议。

最近几个月，巴基斯坦多次空袭阿富汗，并在边境地区发生冲突。两国军方表示，在最新一轮边界暴力冲突中，双方都有数十名官兵死亡。

巴基斯坦资讯暨广播部部长塔拉（Attaullah Tarar）在社群平台X上发文表示：「阿富汗塔利班在喀布尔、帕克提亚省（Paktia）与坎达哈的军事目标遭锁定。」国防部长阿瑟夫（Khawaja Asif）宣布与塔利班政府进入「全面对抗」。

阿瑟夫在X上发文表示：「我们的耐心已到极限。我们与你们之间现在是公开交战。」