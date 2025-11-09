巴基斯坦阿富汗和谈破裂收场

（法新社伊斯兰马巴德9日电） 巴基斯坦今天表示，虽然和阿富汗的和平谈判因致命暴力事件而告终，伊斯兰马巴德依然致力于进行「对话」，同时强调其安全疑虑仍未消除。

两个南亚邻国因跨境交火造成数十人丧生。双方日前在土耳其伊斯坦堡会谈，旨在巩固10月19日在卡达达成的停火协议。

伊斯兰马巴德表示第3轮会谈已于7日「结束」，首次承认新一轮谈判告终。

巴基斯坦外交部在声明中表示：「巴基斯坦仍然致力于透过对话解决双边分歧。然而，巴基斯坦最核心关切，也就是来自阿富汗的恐怖主义问题，必须被优先处理。」

伊斯兰马巴德指控喀布尔庇护好战团体，特别是巴基斯坦塔利班运动（TTP），该组织经常宣称在巴基斯坦发动致命攻击。阿富汗塔利班（Taliban）当局则否认庇护该组织。

巴基斯坦外交部表示，塔利班政府未采取任何实际行动，并试图推翻他们在第一轮谈判中所作承诺。

阿富汗政府昨天表示，尽管最新一轮会谈破裂，与巴基斯坦的停火协议仍将维持，并指责伊斯兰马巴德「不负责任、不合作」的作法。

塔利班政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒体上写道：「在讨论期间，巴基斯坦方面尝试将所有安全责任推给阿富汗政府，没有展现出承担阿富汗或其自身安全的意愿。」

上个月的冲突已造成超过70人死亡、数百人受伤。双方目前都扬言，若局势失控必将重启敌对行动。