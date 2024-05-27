巴纽向联合国通报山崩灾情 称逾2千人遭活埋

afp_tickers

2 分钟

（法新社莫士比港27日电） 巴布亚纽几内亚北部24日发生大规模山崩并埋掉一座偏远村庄，根据法新社获得的信件副本，巴纽今天向联合国通报，称那场山崩让超过2000人被活埋。

巴纽的国家灾害中心今天告诉联合国在巴纽首都莫士比港（Port Moresby）的办公室说：「山崩让2000多人遭活埋，并导致重大灾情。」

孟加洛山（Mount Mungalo）24日早上发生大面积崩塌，掩埋了恩卡省（Enga Province）一座山边村庄的许多房舍及睡在屋里的人们。曾经人来人往的村落几乎灭村。

巴纽的国家灾害中心表示，山崩「对建筑物、农地造成严重破坏，并对国家的经济命脉造成重大影响」。

在联合国官员今天早上收到的信件中，巴纽的国家灾害中心指出，前往波尔盖拉矿区（Porgera Mine）的主要公路「完全中断」。

信中写道：「由于崩塌地仍在缓慢移动，情况仍不稳定，对救难队和幸存者都持续构成危险。」

巴纽的国家灾害中心称，这场灾难的规模需要包括军队、中央及地方因应人员在内的所有人，「立即采取行动并相互合作」。

灾害中心呼吁联合国向巴纽的伙伴和「其他国际友人」通报最新情况，并提到援助工作需经该中心协调。