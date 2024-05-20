巴西南部致命洪灾酿逾百死 灾民重建家园路遥遥

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（法新社快乐港19日电） 巴西南部南大河州数周前发生致命洪灾，迫使大批民众逃离家园，面对茫茫未来，有些人说，气候变迁只会让灾情「变得更糟」，但日子还是得过下去。

法新社报导，灾民裴瑞斯（Rafael Adriano Peres）本月在巴西南部历史性洪灾中发生车祸，目前躺在快乐港（Porto Alegre）避难中心的床垫上，几乎无法动弹。

在南大河州（Rio Grande do Sul）首府快乐港这处大型机棚里，挤了近800人，四周堆满各界捐赠的衣服和玩具。

南大河州遭受这场气候灾难已近3周，有150多人丧生，约100人下落不明。

有些人计划待洪水消退便重返家园，其他人则已放弃了返家希望。

50岁的李尔（Marcia Beatriz Leal）希望与母亲和儿子搬到其他地区，盼能避开南大河州日益强烈的豪雨；科学家认为，这类情况与气候变迁、圣婴（El Nino）现象有关。

李尔说：「这是大自然对我们所做一切的反噬。」

身上裹着彩色毯子的裴瑞斯赞同李尔的看法：「是人类正在摧毁我们的地球。情况只会变得更糟。」

25岁的委内瑞拉籍清洁工希尔（Habraham Elises Gil）6年前因经济困难离开母国，他与妻子和两个孩子在快乐港另觅生活。

不料这场洪水让希尔失去了一切，但他已准备要重新展开生活。

希尔说：「孩子们给了我们力量，日子还是要过。只要我们还活着，生活就得继续下去！」（译者：纪锦玲）