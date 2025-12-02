巴西少年翻越围栏闯狮舍 不幸遭狮攻击身亡

（法新社里约热内卢1日电） 当局表示，1名巴西青少年翻越动植物园6公尺高的围墙和安全栅栏，从树上滑下进入狮子笼舍后，当场在众多游客面前被母狮咬死。

根据认识这名青少年的人说，年仅19岁的马查多（Gerson de Melo Machado）长期受严重心理健康问题困扰，并曾梦想成为驯狮师。

巴西东北沿海城市川派索市（Joao Pessoa）政府表示，马查多于昨天上午「蓄意闯入」阿鲁达卡马拉动植物园（Arruda Camara Zoobotanical Park）的母狮笼舍。

网路上流传的攻击影片显示，那头名为李奥纳（Leona）的母狮当时正躺在将它与游客隔开的玻璃旁，游客目睹青少年顺着树爬下时惊呼连连。

母狮随即迅速冲向树，将马查多拖倒在地。画面中可见灌木剧烈晃动，这名青少年一度站起来后，便消失在视野中。

现场游客不断惊叫：「它抓住他了，它抓住他了。」同时还夹杂着「我的天啊！」

川派索市法医研究所主管法布雷斯（Flavio Fabres）向法新社表示，已透过指纹确认死者为马查多。死因为「颈部血管受伤导致出血」。

市政府及园方表示，州环保单位今天已到动物园现场勘查，园区目前持续关闭。

园区兽医纳利（Thiago Nery）为狮栏安全标准辩护，并表示这起事件「完全无法预料」。

园方强调，「从未考虑对李奥纳实施安乐死」，并表示这头母狮「在本事件以外并无攻击行为」。