巴西暴雨成灾 至少30死39人失踪

（法新社兹灰福拉24日电） 巴西东南部米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）遭逢暴雨，洪水与土石流夺走至少30条人命，另有39人失踪，受灾严重城市已宣布进入紧急状态。

米纳斯吉拉斯州本月降雨量已打破纪录，一夜豪雨更导致河水溃堤，街道化为奔流不止的褐色洪涛。消防部门表示，在兹灰福拉（Juiz de Fora）与乌巴（Uba）两市，已有30人死亡，超过200人获救。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在社群媒体X发文表示，「我们将着重确保人道援助、恢复基本服务、支援流离失所的民众，并且提供重建援助。」

消防人员与搜救犬持续在瓦砾中搜寻失踪的39人。

消防官员古拉特（Demetrius Goulart）表示，在兹灰福拉一处山坡社区，12栋房屋在「大规模土石流」中被冲走。

仓储工人罗南（Cleiton Ronan）说：「几乎所有埋在泥泞里的都是家人；那里有我的姊姊、我的侄子。」

古拉特稍早表示，1名约10岁男童在历经2小时抢救后脱困，让许多人燃起希望，盼亲人仍能生还。

但米纳斯吉拉斯州民防协调官莱申特（Paulo Roberto Bermudes Rezende）表示：「时间拖得越久，找到生还者的机率就越渺茫。」

这波降雨引发洪水与土石流，社群媒体流传的影像显示，有多栋建筑倒塌。

兹灰福拉市长玛索罗门（Margarida Salomao）宣布全市进入紧急状态。这座人口逾50万的城市正经历有史以来最多雨的2月，累积雨量达584毫米。

州政府已暂停所有市立学校上课，约3000人被迫撤离家园。