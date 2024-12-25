巴西桥梁坍塌 增至4死13失踪

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（法新社巴西圣保罗24日电） 巴西北部上周末发生桥梁坍塌事故，行经车辆落入河中，伤亡人数今天增至4死，另有13人仍下落不明。

连接马兰豪州（Maranhao）埃斯特雷托市（Estreito）和托坎廷斯州（Tocantins）阿吉亚诺波利斯市（Aguiarnopolis）的大桥本月22日发生事故，中间整段坍塌，8辆行经车辆坠入托坎廷斯河（Tocantins River），包括3辆载运硫酸和农药的化学槽车。

消防单位证实伤亡人数增加3人，目前总计有4人丧生，还有13人仍然失踪。死者包括1名硫酸槽车女性驾驶和1名11岁女童。

救援潜水员在事发当天得知有硫酸槽车坠河后暂停行动。救难人员利用船只审慎行动。

巴西国家水利卫生局（ANA）表示，3辆坠河的化学槽车共载76公吨硫酸及约2万5000公升农药。

国家水利卫生局昨晚在声明中说，他们正与马兰豪州环境部门合作监测污染风险，并表示将从托坎廷斯河采集水体样本。

目前尚不清楚这些化学物质是否持续泄漏，若有，泄漏量有多少。

地方和联邦当局已通知可能受影响的城市，请他们避免从托坎廷斯河取水。

这座桥建于1960年代，长度超过半公里。有关当局正在调查坍塌原因，但初步迹象显示桥的中央横梁崩塌。

事发前一天，一名当地男子在网路上传一段影片，显示桥上有明显的裂缝，并警告可能会发生危险。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）昨天在社群媒体平台X上承诺，联邦政府将在救援行动和调查中提供一切必要援助。