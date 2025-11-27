巴西送波索纳洛入狱 鲁拉：世界民主的一课

（法新社巴西利亚26日电） 巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，他的前任波索纳洛（Jair Bolsonaro）因政变未遂被判入狱，这是巴西向世界示范民主的一课。

现年70岁的波索纳洛因谋画阻止鲁拉在2022年大选后就职，自昨天开始服刑，刑期27年。

这起轰动各界的审判引发美国总统川普关注，川普痛批此案乃是针对其盟友「政治猎巫」，进而对巴西祭出制裁与惩罚性关税，不过多数关税现已取消。

鲁拉表示：「昨天，这个国家（巴西）向世界示范何为民主。巴西司法体系低调地展现实力，未屈服于外在威胁。」

鲁拉在演讲中说，「在这个国家500年历史，这是首次有人因企图发动政变而遭监禁。」巴西曾发生过多次政变，1964年至1985年间更是处于军人独裁统治。

「1名前总统与4名四星上将遭判刑入狱，这证明民主适用于所有人。」

波索纳洛9月因领导犯罪组织，密谋确保「独裁掌权」而遭定罪。据称，此计画涉及暗杀鲁拉、副总统奥克明（Geraldo Alckmin）与最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）。

检察官表示，阴谋失败只是因为缺乏军方高层支持。

极右派的波索纳洛先前一直被软禁在家，等待上诉结果。然而，他22日因使用电烙铁破坏电子脚镣遭警方拘留。

莫瑞斯表示，在他儿子组织的守夜活动中，有迹象表明波索纳洛计划逃跑。

波索纳洛称，他的行为是受药物引起的「妄想症」影响，并否认试图潜逃。

波索纳洛被勒令立即服刑。他的辩护律师布恩诺（Paulo Cunha Bueno）表示，就此结案「令人讶异」，因为还有「可能受理的上诉尚未提出」，他表示仍将继续上诉。