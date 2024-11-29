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巴黎圣母院历经5年修复将重开 马克宏视察成果

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（法新社巴黎29日电） 法国巴黎中世纪地标圣母院遭大火摧残内部及造成尖塔倒塌后，历经5年整修将于12月7日重新对外开放。法国总统马克宏今天前往视察，并透过电视直播抢先让世人一窥修复成果。

拥有850年历史的圣母院（Notre Dame Cathedral）2019年4月19日失火并受到严重破坏，其后恢复这座宏伟哥德式建筑昔日光采的整修工作度过几番挑战，如今终于将在8天后再度迎接来自世界各地的观光客和信众。

马克宏（Emmanuel Macron）在当年大火后立下野心勃勃目标，要在5年内重建圣母院并使其比原本「甚至更加美丽」。法国当局如今表示，这项目标已经达成。

马克宏在巴黎教区总主教伍瑞克（Laurent Ulrich）、法国文化部长、巴黎市长和数名官员陪同下进行视察，他面露喜悦，并用「令人赞叹」和「受欢迎许多」等词赞美修复后的圣母院，还说每位参与的工作人员都应该「感到骄傲」。

马克宏表示：「圣母院大火是国家的创伤，而你们持续用意志、努力和奉献来疗伤。」

马克宏也在妻子碧姬（Brigitte）陪伴下巡视圣母院几个主要区域，包括中殿、诗班席和小礼拜堂，并与数名专家交谈。

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