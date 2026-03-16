巴黎市长选举首轮投票后 谁将当选情势不明

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（法新社巴黎16日电） 巴黎市长选举形势今天看来扑朔迷离，现任社会党市长伊达戈同党前副手葛瑞格华在昨天首轮投票领先，但得票率居次的右翼前文化部长达提称已获关键结盟，力拚在第2轮投票胜出。

葛瑞格华（Emmanuel Gregoire）在首轮投票获得37.98%选票，明显领先达提（Rachida Dati）的25.46%。

葛瑞格华承诺延续伊达戈（Anne Hidalgo）的施政理念，包括增加自行车道和绿地，以及改善巴黎的社会住宅情况。

达提则期盼让法国首都睽违25年从左派手中重回右派执政。她承诺让巴黎更干净及更安全，主张要改善垃圾清运、配发武器给市警察及增设监视摄影机。 另有3名候选人获资格进入22日举行的第2轮投票，包括强硬左派的希基鲁（Sophia Chikirou）、中间偏右的政坛明日之星布尔纳泽尔（Pierre-Yves Bournazel）和极右派的科纳佛（Sarah Knafo），首轮得票率依序为11.72%、11.34%和10.40%。

由于距离第2轮投票仅剩6天，声势领先的候选人都正在努力争取结盟。

达提在社群媒体平台Ｘ发文表示，她已争取到布尔纳泽尔支持。但布尔纳泽尔团队的1名成员告诉法新社「尚无任何定案」，达提仍须「拒绝极端势力」，意指排除与极右派候选人有任何合作的可能性。

另一方面，葛瑞格华的团队则称他拒绝与代表「不屈法国」（LFI）的希基鲁联手。希基鲁曾表示，若葛瑞格华不愿结盟，她会继续投入第2轮选战。