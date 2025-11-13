巴黎恐攻10周年 圣母院钟声回荡悼死者

（法新社巴黎13日电报）2015年巴黎恐攻今天满10周年，巴黎圣母院（Notre-Dame de Paris）响起钟声，悼念当年命丧激进分子枪下与自杀炸弹攻击的130名死者，那是法国承平时期最严重的攻击案。

2015年11月13日，激进组织「伊斯兰国」（IS）成员攻击巴塔克兰剧场（Bataclan），当时美国乐团「玩命鹰族」（Eagles of Death Metal）正在表演，约有90人在剧场丧生。

袭击者还到巴黎多家餐厅及咖啡馆大开杀戒，造成数十人罹难。另有一人命丧法国国家体育场（Stade de France）附近，当时体育场内有大批球迷正在观赏法国对德国的足球比赛。

同日的攻击也造成数百人受伤。

在巴黎市中心举行的追悼仪式上，第一线救难人员缓缓念出那个周五晚上的罹难者，以及两名后来自尽的生还者姓名。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）向罹难者家属与生还者致词时表示：「你们的每一分痛苦都毫无道理、不公不义、难以承受。」

马克宏除了赞扬因应恐攻的员警与医护人员，也称许「打开家门收留20名伤者的妇女」以及「听到枪声后，拿着急救包冲下街头的男子」。

马克宏承诺，法国将竭尽所能防止类似攻击再次发生。他说：「对于那些朝法国举起武器的人，法国的回应是绝不妥协。」

在稍早的追思活动中，玩命鹰族主唱休斯（Jesse Hughes）与生还者及罹难者家属组成的合唱团一起高唱歌曲「你永远不会独行」（You’ll Never Walk Alone）。

今天的纪念活动从巴黎郊外的法国国家体育场开始，首名罹难者狄亚斯（Manuel Dias）的家人在体育场向受害者们表达悼念。

他的女儿苏菲（Sophie Dias）表示：「我们永远不会忘记。十年过去了，他们要我们放下，但这份失落感依然巨大。」

马克宏与其他官员分别在每一个攻击现场献花致意，巴黎市民则在共和国广场（Place de la Republique）以蜡烛、鲜花与字条悼念遇难者。

阿格雷（Adrain Aggrey）表示，他前来献花给罹难者家属，「要让他们知道我们没忘记」。

现年36岁的阿布岱斯兰（Salah Abdeslam）是策划那场袭击的10人小组中唯一还活着的成员，目前正在服无期徒刑。其他9名攻击者则死于自我引爆或遭警方击毙。