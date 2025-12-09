希腊克里特岛农民要求发放补贴 发动抗议扰乱机场

（法新社雅典8日电） 希腊农民今天要求政府发放欧盟对于羊痘（Sheep pox）疫情的补贴，并在与镇暴警察冲突后，闯入克里特岛（Crete）两大国际机场，让多架航班陷于停摆。

根据希腊广播电视公司（ERT）报导，农民抗议导致赫拉克赖昂（Heraklion）与哈尼亚（Chania）两座机场多个航班遭到取消，不过群众随后决定允许部分飞机起降。

自11月下旬以来，这场席卷全国的农民运动不时封锁希腊本土的高速公路，让希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）领导的保守派政府陷入困境。

这些农民正遭受羊痘（Sheep pox）疫情袭击，希腊政府要求他们在繁忙的耶诞节前夕，不要升高抗议情势。

农民诉请立即支付数百万欧元的欧盟补贴，不过由于当局正在查核过去几年中的不实申请，这笔对羊痘疫情的补贴已延后发放。

数十名农民今天突破警方封锁，成功进入克里特岛的赫拉克赖昂机场与哈尼亚机场。

在赫拉克赖昂机场，数十名农民占领停机坪，迫使警方释放2名被拘留的抗议人士。抗议民众随后表示，允许机场运作至晚上11时。

在哈尼亚机场，农民最初封锁所有通往航厦的通道，后来表示允许每3小时起飞1个航班。

先前电视画面显示，数十名手持石头与棍棒的农民，砸毁试图阻止他们进入机场的警车。

警方在撤离前发射催泪瓦斯，农民也趁机掀翻警车。

今年5月，欧盟检察官指控数千名嫌犯涉嫌补贴诈骗。他们许多人并非真正农民，但多年来一直声称拥有实际并未持有的土地，并且夸大牲口数量。

希腊官员表示，这些诈骗人士虚报超过3000万欧元的欧盟农业补贴。

希腊政府承诺一旦调查结束，任何合法农民都不会蒙受损失。

米佐塔基斯今天坚称，政府愿意与农民代表对话，但警告民众不要进行「盲目」抗议。

这名来自克里特岛的总理表示，「有时，最极端的动员可能会让社会大部分人反对，但农民们可能有着合理诉求。」

据信，诈骗集团至少从2018年就开始运作，每年造成真正农民7000万欧元的损失。

米佐塔基斯誓言将「窃贼」绳之以法，并追回这些补贴。

畜牧养殖户寻求赔偿，因为超过40万只绵羊与山羊死于疫情，为阻止羊痘蔓延，所有牲口都遭宰杀。

当局拒绝农民要求给牲口接种疫苗的呼吁，理由是没有证据显示此一措施能够奏效。