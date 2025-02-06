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希腊桑托里尼岛发生新一轮地震 专家：前所未见

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（法新社雅典6日电） 希腊深受游客喜爱的爱琴海（Aegean）岛屿桑托里尼（Santorini）今天遭遇新一轮地震。这波地震不仅让专家深感困惑，也导致大批居民出逃。

法新社报导，雅典地球动力学研究所（Athens Geodynamic Institute）今早通报，凌晨连续发生7次规模超过4.0的地震。在此之前，昨晚发生规模5.2地震，这是上周末以来最强烈的地震。

专家目前无法断言这波地震活动何时结束，但强调这种现象可谓「前所未见」。

地球动力研究所主任加纳斯（Athanassios Ganas）告诉希腊广播电视公司（ERT），地震的「强度正在下降，但尚未稳定」。

地球动力研究所今天宣布，自1月26日以来，桑托里尼岛和邻近的阿纳菲岛（Anafi）、伊奥斯岛（Ios）与阿莫尔戈斯岛（Amorgos）共记录到超过6000次地震。

自上周末以来，已有超过1万1000名居民和临时工人利用海路和空路离开桑托里尼，航空和渡轮公司也增加班次来疏运旅客。

专家表示，自1964年有纪录以来，此地区从未经历如此规模的地震活动。

桑托里尼岛位于1座火山上，这座火山上次喷发是在1950年。但专家委员会3日表示，目前的现象「与火山活动无关」。

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