希腊桑托里尼岛连环震逾700次 数千游客纷逃离

afp_tickers

3 分钟

（法新社希腊桑托里尼岛4日电） 希腊观光胜地桑托里尼（Santorini）继续连环震，数以千计的民众今天纷纷搭乘渡轮或班机逃离，是连续第3天走海空两路撤离。

法新社报导，官员称，已有约7000人离开桑托里尼岛。此岛以壮丽的悬崖峭壁景色和休火山而闻名，自上周以来已遭受数百次的地震侵袭。

桑托里尼今天凌晨又发生一次规模4.9地震，数小时后再发生规模5.0地震。

希腊地震监测人员表示，自1月24日以来，桑托里尼岛及其周围1000平方公里的区域已发生约750次地震。

所幸桑托里尼岛和邻近的阿纳菲岛（Anafi）、伊奥斯岛（Ios）与阿莫尔戈斯岛（Amorgos）都未传出有人员受伤或财产损失。

专家们表示，自1964年有纪录以来，此地区未曾经历如此规模的地震活动。

希腊雅典国家天文台（Athens National Observatory）地球动力研究所（Institute of Geodynamics）研究主任加纳斯（Athanassios Ganas）告诉希腊广播电视公司（ERT）说：「这是首度发生这种情况，我们以前没有见过。」

他指出，过去72小时内，此地区发生了40多次规模4.0以上的地震。

桑托里尼岛位于一座火山上；这座火山上次喷发是在1950年；但专家委员会昨天表示，目前的现象「与火山活动无关」。

据希腊海岸防卫队称，自2日以来，已有超过5700人乘坐渡轮离开桑托里尼岛。

爱琴海航空（Aegean Airlines）表示，昨天已接载近1300名乘客离开桑托里尼岛，今天还将安排另外8个航班，共可搭载1400名乘客。（译者：纪锦玲）