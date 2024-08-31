希腊港市涌现爆量死鱼 宣布进入紧急状态

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（法新社雅典31日电） 希腊国家通讯社今天报导，希腊中部港市佛罗斯（Volos）因涌入爆量鱼尸，甚至引发当地居民表示可能对他们的生计构成威胁，因而宣布进入紧急状态。

雅典通讯社（Athens News Agency）报导，由希腊气候部民防秘书长帕帕耶奥尤（Vassilis Papageorgiou）所发布为期1个月的紧急状态，将投入资金与资源来加快清理位于帕加塞蒂克湾（Pagasetic Gulf）的这座港市沿海一带与河川里充满的死鱼。

佛罗斯位于希腊首都雅典以北开车约3个半小时处，这是当地接连遭遇的第2场环境灾难。起初是佛罗斯所处的的撒利（Thessaly）大区去年发生洪灾。

的撒利大学（University of Thessaly）农业与环境学系教授克劳达托斯（Dimitris Klaudatos）指出，的撒利大区去年秋天遭遇风暴丹尼尔（Daniel）与艾里亚斯（Elias）袭击后，约莫有2万公顷平原泡水。这使得当地一个湖泊水位骤升，产生许多淡水鱼。

然而此后湖水水位严重下降，迫使鱼群经河川流往佛罗斯港进入帕加塞蒂克湾与爱琴海（Aegean Sea），而流入大海的淡水鱼无法存活。

光是本月29日，当局便在佛罗斯附近的海滩清理了多达57吨被冲上岸的死鱼。

根据当地餐厅与酒吧协会的说法，去年洪灾过后，来访的观光客流量已锐减将近8成。