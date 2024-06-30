希腊野火风险加剧 雅典北部也冒森林大火

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（法新社雅典29日电） 希腊6个地区目前发生野火的风险都在加剧，首都雅典（Athens）以北的森林区，今天下午也爆发森林大火。

消防单位消息来源表示，在每小时100多公里的强风助长下，今天破晓以来全国各地至少爆发了40场野火。

酷暑在希腊已成常态，而在经历了有纪录以来最暖冬季和最早的热浪后，气温最高达摄氏44度的希腊面临着一个严峻的野火季。

雅典以北、素有「雅典之肺」的帕尼萨山（Mount Parnitha）地区爆发野火，但在强风吹拂和当地高压电塔林立下，让消防飞机无用武之地。

而风势将浓烟带进雅典市中心。

气候危机暨民防部（Climate Crisis and Civil Protection）部长基基利亚斯（Vasilis Kikilias）今天晚间透过声明表示：「帕尼萨山区卡西米迪斯（Katsimidi）的火势已获控制，尽管情况有所改善，但战斗尚未结束。」

气候危机暨民防部预测，阿提卡（Attica）、伯罗奔尼梭（Peloponnese）、克里特岛（Crete）、南北爱琴海地区（ North and South Aegean Regions）、中希腊大区（Central Greece）的火灾风险都很高，达4级。

当局成功控制东南部城镇凯拉泰阿（Keratea）的火灾之后，雅典西北约20公里的拉卡卡萨利（Lakka Katsari）今天下午又窜出另一场大火。