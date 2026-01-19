平息监狱暴动后 瓜地马拉宣布紧急状态拟肃清帮派

（法新社埃斯昆特拉18日电） 瓜地马拉3座监狱昨天发生囚犯暴动，经军警合力平息之后，瓜国总统阿雷瓦洛今天宣布，即日起全国进入紧急状态为期30天，将全面打击犯罪帮派。

法新社报导，前一天瓜国3座监狱同时发生囚犯暴动，有狱警等46人被挟持为人质，而暴动原因是一名坐牢的帮派首脑被移监至戒备更森严的牢房。

另外，警方数小时前表示，在首都及周边地区，有8名员警「在执行公务时，遭犯罪分子杀害」。

内政部长维列达（Marco Antonio Villeda）于记者会中表示，员警遇害「是恐怖分子对政府的报复」。另外有10名警察在这波报复攻击中受了伤；有1名疑似帮派分子遭击毙。

瓜国总统阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）表示，当局已在今天重新掌控这3座监狱。

阿雷瓦洛在今晚宣布，即刻起全国进入为期30天的紧急状态，将全面打击帮派势力。

在紧急状态期间将暂停人民集会，当局可未经法院许可下，迳行逮捕与讯问嫌疑犯。

紧急状态命令须经国会批准。目前瓜国国会由在野党居多数席次。

国会议长、在野党领袖康崔拉斯（Luis Contreras）呼吁全国团结，携手面对「国家史上最痛苦、最艰难的时刻」。

瓜国政府并宣布，全国学校19日停课。

内政部长维列达稍早指出，囚犯在3座监狱协同暴动，由帮派组织「18街帮」（Barrio 18）所策划，原因是此一帮派首脑想要获得更好的牢房待遇，才策动这场暴动。

内政部随后于X平台发布影片，画面可见警方将一名囚犯铐住并带走；据称他是「18街帮」的首脑杜皮耶（Aldo Dupie），绰号为「狼」，画面中他的身上留有血迹。

维列达说：「平息暴动过程，双方均无人伤亡，成功地从恐怖分子手中救回人质。」

美国政府已将「18街帮」列为恐怖组织。（编译：纪锦玲）