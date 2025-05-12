库德工人党宣布解散 结束与土耳其40多年武装冲突

afp_tickers

2 分钟

（法新社伊斯坦堡12日电） 支持库德族的菲拉特通讯社（ANF）报导，库德人组织「库德工人党」（PKK）今天宣布解散，结束与土耳其政府之间长达40多年的武装抗争。

库德工人党上周召开大会后发布声明称：「库德工人党第12届大会决定解散库德工人党的组织架构，并结束其武装斗争方式。」

库德工人党的解散公告响应了创立者欧加兰（Abdullah Ocalan）的呼吁。欧加兰自1999年起被囚禁在伊斯坦堡（Istanbul）附近一座岛屿，今年2月，他曾敦促库德工人党战士解除武装并解散组织。

欧加兰在信件中呼吁召开大会，正式做出这项决定。

几天之后，库德工人党领导阶层便接受欧加兰的呼吁，宣布停火。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在10日的演说中暗示，库德工人党可能随时会传出解散的消息，艾尔段政府决心「拯救我们的国家免于恐怖主义的祸害」。

库德工人党自1984年起发动武装叛乱以来，已造成4万多人丧生，该组织被土耳其、美国、欧洲联盟（EU）认定为恐怖组织。

库德人在土耳其8500万人口中占了约2成，库德工人党最初目标是建立库德人的民族国家。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）