应对美国贸易战 南方共同市场力图深化与欧亚合作

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（法新社布宜诺斯艾利斯3日电） 面对美国总统川普发动全球贸易战，由数个南美洲国家共组的南方共同市场（Mercosur）今天寻求扩大对外市场，巴西呼吁与活跃的亚洲经济体建立更紧密关系。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示：「现在是南方共同市场把目光转向亚洲的时候了。」他赞扬与日本、中国、韩国、印度、越南及印尼深化关系有望带来的利益。

然而，南美洲区域存在内部紧张局势。阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）曾扬言，为了与美国达成自由贸易协议，有必要的话会退出南方共同市场。

米雷伊警告：「我们将走上自由之路，不论是共同或是独自前进，因为阿根廷已无法再等待。」他也呼吁争取「更多自由」以进行谈判。

米雷伊这位自由主义派领导人也是川普（Donald Trump）铁粉，他毫不掩饰对鲁拉的轻视，过去曾称鲁拉「贪污腐败」及「共产主义者」。

鲁拉昨天前往阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）参加南方共同市场峰会。这是自米雷伊2023年12月就任总统以来，鲁拉首次访问阿根廷，但未与自称「无政府资本主义者」的米雷伊举行双边会谈。

巴西左派老将鲁拉今天代表巴西，从阿根廷手中接任南方共同市场轮值主席国。他曾批评米雷伊的言论是「胡说八道」。

鲁拉指出，在他的领导下，南方共同市场将把目标放在「加强与外部伙伴的区域间贸易」，以及将去年与欧洲联盟（EU）达成的重大贸易协定付诸执行。

欧盟去年12月与阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭等南方共同市场创始成员国达成协议，计划打造涵盖约7亿消费者的自由贸易区。

这项协议历时25年才达成，但仍需欧盟各成员国批准才能正式生效。