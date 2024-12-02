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开放深海采矿引反弹 挪威政府暂时搁置计画

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（法新社奥斯陆1日电） 挪威政府原拟明年起发放深海采矿许可，然而政府的小党盟友社会左翼党今天表示，政府已暂时搁置这项计画。这项计画曾遭到环保组织和国际机构反对。

挪威是西欧最大的石油和天然气生产国，先前曾计划要成为世界上首批授权开采面积数以万计平方公里海底矿藏的国家之一。

挪威社会左翼党（Socialist Left Party）今天表示，该党已经以支持少数政府的2025年度预算作为交换条件，挡下这项计画。

社会左翼党透过声明指出：「2024年或2025年都不会公告任何深海采矿探勘权。」

挪威能源部并未立即就此发表评论，但挪威总理斯托尔（Jonas Gahr Store）告诉TV2电视台说，这项计画只是暂时搁置而已，「我们应该能够接受这一点」。

法新社报导，挪威国会今年1月批准面积约28万平方公里的海床采矿权。挪威能源部随后在挪威海（Norwegian Sea）和格陵兰海（Greenland Sea）划定约占上述面积38%的区域清单，原本计划于2025年出售。

挪威声称，在再生能源技术所需的矿产方面，挪威不想仰赖中国的供应。

挪威认为，大陆棚海底酝藏铜、钴、锌和稀土，而生产电池、风力涡轮机、电脑和手机等都需要用到这些矿物元素。

由于深海采矿可能会影响脆弱的海洋生态系统，因而备受争议。

环保人士表示，采矿时所用机械会产生噪音与光害，此外还存在化学物质外泄的风险，对海洋栖息物种构成威胁。

挪威政府表示，采矿提案中有严格的保护措施规定，必要时许可证可能会被撤销。（译者：纪锦玲）

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