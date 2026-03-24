强势护格陵兰 丹麦大选现任总理有望3连任

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（法新社哥本哈根24日电） 丹麦大选今天登场，总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在面对美国总统川普格陵兰议题时所展现的强硬立场，可能让她连任第3个任期。

民调显示，佛瑞德里克森所属的社会民主党（Social Democrats）的支持度，是二次大战前夕以来最弱的。许多丹麦人指责她，未能有效维护北欧的福利体系，也有不少人对她近7年的执政渐感倦怠。

48岁的佛瑞德里克森提早数个月宣布选举，这与原订的10月还有一段距离。观察人士认为，由于川普今年1月扬言掌控格陵兰，也不排除动用军事手段，佛瑞德里克森则趁机宣布提早大选，是顺势抬升自身的民调声望。

不过，格陵兰议题如今已回归较为冷静的外交协商，热度已被丹麦国内其他议题所取代，诸如财富税、移民问题。

尽管如此，佛瑞德里克森仍以自己「强而有力且经验丰富」的领导特质为竞选主轴，强调她将带领600万国民处理与华府复杂关系，以及因应欧洲对俄乌战争的立场。

她说：「不应该让俄罗斯获胜；而格陵兰也不是待价而沽的商品。」

自2019年执政以来，佛瑞德里克森是40多年来首位成功跨越丹麦左右派鸿沟的总理，但她的联合政府如今恐失去国会多数席次。

佛瑞德里克森的左派联盟，一般预料仅能在丹麦国会（Folketing）179总席次中拿下约85席，这还不到半数门槛。

然而，佛瑞德里克森依然被看好组成下一届政府，因为她会有左翼盟友继续力挺，加上对手右派阵营内部分歧；此后丹麦政党阵线也会逐渐回归到传统的左右对立格局。（编译：纪锦玲）