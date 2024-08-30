德国反移民压力日增 当局恢复遣返阿富汗罪犯回国

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（法新社法兰克福30日电） 德国社会呼吁对移民采取更强硬立场的压力日增之际，柏林当局表示，今天遣返一批阿富汗罪犯回国，为自从阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）2021年8月掌权以来首见。

德国「明镜周刊」（Der Spiegel）引述安全部门消息人士报导，一架卡达航空（Qatar Airways）包机今天搭载28名阿富汗人，于格林威治标准时间将近清晨5时（台北时间下午1时）从莱比锡（Leipzig）机场起飞，前往阿富汗首都喀布尔。

报导指出，这次行动是长达2个月「秘密磋商」的结果。中东国家卡达在柏林当局和塔利班政府间居中联系。

德国政府发言人希伯许特莱（Steffen Hebestreit）指出，「这些阿富汗国民都是遭到定罪的罪犯，无权留在德国，已对他们发出驱逐令」。

塔利班于2021年8月接掌阿富汗政权后，德国基于人权疑虑而停止遣返阿富汗人回国。不过，联邦政府面临外界呼吁对移民采取更强硬立场的压力日增。

今年6月，一名德国警察在西南部曼罕（Mannheim）一场反伊斯兰集会中遭阿富汗男子持刀刺伤，数日后不治。8月23日，西部城市索林根（Solingen）则发生1名叙利亚男子在节庆活动中持刀随机砍人，造成3死8伤。

相关事件震惊德国社会，再度引发即使来自诸如阿富汗或叙利亚等被认为不安定的国家，重罪犯仍应予以遣返的论战。