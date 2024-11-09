德国总理萧兹陷政局困境 愿讨论提前大选

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（法新社柏林8日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）在他的3党联盟于本周解体后深陷政治危机，他今天说，愿就是否提前大选展开谈判。

萧兹先前表态将在明年3月举行大选，比原定时程提前半年，但所有反对党都迫切要求尽早在1月举行以稳定政局。

调查显示，在德国面临严重的经济困境与地缘政治动荡之际，有2/3的选民同意迅速组成新政府。

德国本月6日爆发政治危机，同时美国前总统川普再度赢得总统大选，目前还不清楚这将如何影响跨大西洋贸易，以及在乌克兰与中东的战事。

萧兹的政治对手扬言要阻止他的少数政府通过法律，除非他立即要求进行信任投票，以便迅速举办大选。

但萧兹要求反对派先协助通过关键法案，主要是针对基民党／基社党（CDU/CSU）联盟的保守反对派。

在布达佩斯举行的一场欧盟高峰会场边，萧兹以他代表性的冷静语气，呼吁国会各团体先就今年可通过哪些法律展开「冷静辩论」。

但在柏林，相关讨论一点也不冷静，保守的反对派似乎立即拒绝了萧兹的商谈提议。

保守派国会议员杜布林德（Alexander Dobrindt）向「莱茵邮报」（Rheinische Post）表示：「先进行信任投票，然后我们才能讨论问题。」

读者众多的「画报」（Bild）呼吁萧兹为新政府「扫除障碍」。

「画报」编辑洪恩（Marion Horn）在一篇措辞激烈的评论中写着：「萧兹先生，您已试过且失败了…让我们选民…尽快重新分配权力」。 根据德国公共广播联盟ARD调查，大约65%的德国选民同意尽快提前大选，只有33%支持萧兹较为宽松的时间表。

萧兹的3党联盟危机主要在于财经政策上的不同调，当他开除自由民主党籍财政部长林德纳（Christian Lindner）时，3党联盟危机来到紧要关头，政府内只剩萧兹的社会民主党（Social Democrats）与绿党（Greens）。

随着萧兹政府迈向尾声，德国政治人物迅速进入竞选模式。

在民调中领先的是保守派基民党主席麦兹（Friedrich Merz）。

同时，身处风暴中心的林德纳说，他希望回锅在新政府担任财政部长。 萧兹也想再次参选，但佛尔沙研究中心（Forsa）民调显示，他的支持率只有13%，而长期受爱戴的国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）支持率为57%。

萧兹在布达佩斯说，在这个党派联盟不断变化的混乱世界中，许多欧洲领袖对他身处困境颇有共鸣。