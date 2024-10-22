德国成立波罗的海北约海军指挥中心

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（法新社柏林21日电） 德国今天在波罗的海启用新的北大西洋公约组织（NATO）海军指挥中心。

德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，由德国领导的波罗的海指挥官特遣部队（Commander Task Force Baltic），将「做好在和平、危机和战争时期指挥海军行动的准备」。

佩斯托瑞斯在海军指挥中心的开幕式上表示：「在俄罗斯持续侵略我们周边邻区的背景下，波罗的海地区的重要性变得更加明显。」

佩斯托瑞斯说：「在德国和欧洲，我们目睹俄罗斯以多种方式侵略，例如网路与混合威胁，这些威胁持续模糊和平与战争之间的界限。」

他说：「这就是为什么我们必须确保俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）不会为所欲为。我们必须保卫自己，尽一切努力支持我们在北约东翼的伙伴。」

这个位于罗斯托克（Rostock）的北约海军指挥中心，将由1名德国海军上将领导，以及其他11个北约国家人员负责运作。

新的指挥中心将拥有180名人员，包括英国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、义大利、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、波兰和瑞典的代表。

德国联邦国防军表示，此中心的目标是「协调波罗的海地区海军活动」，并提供北约「波罗的海地区全天候的海事局势图」。

参与这项计画的国家包括芬兰和瑞典，这两国在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后加入北约。

德国情报首长上周预测俄国将很可能在2030年前有能力对北约发动攻击，并指控俄国加强对西方国家的间谍和破坏活动。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）也指责蒲亭以「混合手段」针对德国，并说「我们一次又一次地看到很多很多的例子」。

贝尔伯克在柏林与北欧国家外长举行会谈后，强调德国周边水域的关键管线与电缆需要更好的保护，因为其中有些航行的船只「实际上不应该出现在那里」。