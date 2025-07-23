德国拟援乌克兰爱国者系统 盼美国保证迅速补货

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（法新社柏林23日电） 德国国防部长佩斯托瑞斯今天表示，德国需要美国坚定保证，如果柏林当局将自身两套爱国者反飞弹系统交给乌克兰，德方可迅速收到替换的系统。

佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）向「明镜周刊」（Der Spiegel）表示，北大西洋公约组织（NATO）的欧洲成员国需要获得「强力」保证，若它们提供乌克兰美国制造的爱国者（Patriot）防空系统，将在6至8个月左右获得替换系统。

美国总统川普（Donald Trump）上周宣布与北约秘书长吕特（Mark Rutte）达成协议，由北约欧洲成员国为乌克兰购买美国武器，尤其是爱国者系统，以协助基辅当局在战争中抵御俄罗斯。

德国已表示愿意资助两套爱国者系统，其他北约盟国则表示愿意为另外3套系统买单。

不过，华府希望欧洲盟国先从自身库存交付爱国者系统给乌克兰，再等美国提供替换系统，加深相关忧虑。

佩斯托瑞斯告诉明镜周刊，「转移系统的国家能继续满足北约要求，不使北约出现任何安全漏洞」，这点非常重要。

挪威、瑞典及荷兰等国已宣布愿意资助爱国者系统，但佩斯托瑞斯说道，「目前尚未决定哪个国家能向乌克兰供应爱国者系统」。