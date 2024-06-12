德极左右派议员杯葛泽伦斯基演说 挺乌前景堪忧

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（法新社柏林11日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告亲俄言论对欧盟国家已构成愈来愈大的危险后，德国极右和极左派民族主义议员今天杯葛泽伦斯基在国会的演说。

泽伦斯基展开外交旋风之旅，寻求各界支持乌克兰对抗俄罗斯的战役，他今天在德国国会发表演说。

然而，极右派的「德国另类选择党」（AfD）和极左派政党「莎拉．瓦根克内希特联盟」（BSW）都对泽伦斯基在德国国会演说进行杯葛，这说明了基辅在获取支持所面临的阻力增加。

上述两党在9日欧洲选举中大跃进，AfD得票率胜过德国总理萧兹（Olaf Scholz）执政联盟所有3党；反对运交武器给乌克兰的新政党BSW得票率超过6%。

泽伦斯基警告，这两党立场构成的威胁不仅局限于乌克兰。

他在国会演说前的记者会中表示：「在我看来，最重要的是人们没有选择亲俄民粹主义言论。但激进亲俄言论对你们国家是危险的。」

AfD的共同领导人说，他们「拒绝聆听穿着迷彩服的演讲者演说」。

AfD党魁赫鲁帕拉（Tino Chrupalla）和韦德尔（Alice Weidel）表示，「乌克兰现在不需要一位战争总统，它需要一位准备协商的和平总统」，因此AfD议员决定今天不参与国会活动。

不仅德国如此，整个欧盟极右派在选举中取得进展，引发外界忧心西方国家支持乌克兰的未来前景。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）