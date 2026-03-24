战火冲击航空业 汉莎与国泰航空延长停飞中东时间

afp_tickers

2 分钟

（法新社法兰克福24日电） 受中东战争影响，德国航空巨擘汉莎航空（Lufthansa）与香港国泰航空（Cathay Pacific）相继宣布，延长停飞往返中东多个航点的时间。

欧洲最大航空公司集团汉莎航空昨天晚间表示，鉴于中东「局势动荡」，旗下所有中东航线将取消至4月底。汉莎航空集团成员包括欧洲之翼（Eurowings）、奥地利航空（Austrian）、瑞士航空（Swiss）、布鲁塞尔航空（Brussels Airlines），以及近期入股的义大利国家航空（ITA Airways）。

此外，汉莎航空进一步说明，旗下多数航空公司往返德黑兰、贝鲁特、利雅德及阿布达比等地的航班，将暂停至10月24日；至于往返杜拜与特拉维夫的服务，则取消至5月31日。汉莎航空在声明中强调：「集团将持续密切关注并评估中东局势发展。」

国泰航空今天宣布，往返杜拜与利雅德的航班将延长停飞1个月，至5月31日止。

美国与以色列2月28日联合对伊朗展开打击以来，国泰与汉莎航空已暂停多条中东航线。

为了因应前往欧洲的市场需求激增，国泰航空也宣布，将增加香港往返巴黎及苏黎世的加班机。

国泰航空指出，由于旅客纷纷避开高度依赖中东转运枢纽的航线，近期从其他地区出发的替代性需求呈现「普遍增长」，本月已增加前往伦敦的航班。