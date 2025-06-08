打击无照移民 联邦人员与抗议群众洛杉矶再爆冲突

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（法新社洛杉矶7日电） 报导指出，美国政府打击无证移民之际，联邦特勤人员连续两天在洛杉矶地区与愤怒的抗议群众爆发冲突，特勤人员今天向群众发射闪光弹，并封闭部分公路。

福斯新闻第11频道（Fox 11）报导，双方在近郊派拉蒙（Paramount）对峙，示威群众聚集在一间家得宝（Home Depot）复合居家卖场附近，而这间卖场正被联邦移民官员作为集结点。

根据新闻报导和社群媒体贴文，身穿防暴装备、戴着防毒面具的联邦探员朝抗议群众投掷闪光弹和催泪瓦斯。

这次行动是美国总统川普持续打击无证移民行动的一环。

在洛杉矶发生最新冲突事件后，当局矢言要起诉违法者，并扬言将加强维安部署。

川普的边境安全负责人霍曼（Tom Homan）在社群平台X上表示：「我们在让洛杉矶更加安全，市长巴斯（Karen Bass）应该感谢我们…我们今晚将出动国民兵（National Guard）。」

法新社报导，联邦调查局（FBI）副局长邦奇诺（Dan Bongino）表示，昨天冲突发生后，已有多人被捕。

他在X平台上说：「你们带来混乱，我们就扣上手铐。一切以法律和秩序为上。」

前一天在洛杉矶另一地区，蒙面武装移民官员在民众工作场所大动作执行突击行动，引发群众愤怒，双方对峙长达数小时。

洛杉矶是美国人口第2大城市，也是最多元化的大都会之一。根据美国人口普查数据，派拉蒙居民约有5万人，其中82%为西班牙裔或拉丁裔。（译者：纪锦玲）