报告：菲律宾及印尼燃煤发电占比增加

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（法新社曼谷1日电） 根据气候与能源智库Ember最新发布的一份报告，菲律宾和印尼两国的燃煤发电占比越来越高，增加再生能源发电量的速度却没有跟上。

尽管有一项为帮助雅加达当局摆脱化石燃料、价值200亿美元的国际协议，印尼对煤炭的依赖仍不断增加。

由于煤炭会产生大量碳排，是加速气候暖化的主要原因，许多主要经济体已承诺逐步汰除这种燃料。

总部位于伦敦的智库Ember指出，去年印尼的燃煤发电占比小幅上升，达到创纪录的61.8%；与此同时，菲律宾的煤炭使用量成长近3%，来到61.9%。

印尼是世界上人口第4多的国家，也是东南亚最大经济体。

这项增长是因为煤炭被两国用来满足不断增长的需求，不过在菲律宾，燃煤发电的成长超过增加的需求。

Ember表示，这是因为燃煤发电还被用来补上生质能及天然气等其他发电来源产量的下降。

Ember指出，这两国风能和太阳能的占比落后于东南亚其他国家。在这个地区，风能和太阳能这两种再生能源平均占发电量的4.4%，但在菲律宾仅占3.2%，在印尼仅占0.3%。

虽然印尼透过水力发电生产再生能源，但或许受到干旱影响，水力发电量占比去年下降了10%。

Ember警告：「整体而言，印尼和菲律宾是东南亚最依赖煤炭的国家，而且他们对煤炭的依赖正快速成长。」

Ember表示，印尼去年首次超越韩国，成为世界第5大燃煤发电国。

菲律宾的目标是在2030年底前，将再生能源占比提高到发电量的35%，印尼则致力于在同年达到44%。

国际能源总署（International Energy Agency, IEA）表示，要在本世纪中达到净零排放，必须在2040年底前停止所有不搭配碳捕捉技术的燃煤发电。