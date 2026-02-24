报告：2025俄石油出口虽降 仍高于入侵乌克兰前水准

2 分钟

（法新社赫尔辛基24日电） 智库研究人员今天表示，尽管去年俄罗斯石油出口量有所下降，但出口规模仍高于2022年入侵乌克兰之前的水准。研究人员呼吁应更严格执行制裁措施。

根据芬兰智库「能源与清洁空气研究中心」（CREA）的报告，西方虽采取行动遏阻俄国的「影子船队」（shadow fleet），俄罗斯石油出口量在俄乌战争届满4年之际，仍比侵略前高出6%。

报告指出，石油收入是莫斯科当局支应战争经费的主要来源，但由于被迫以折扣价格出售，俄国石油收入已降至侵略前的水准以下。

CREA分析师、同时也是报告的共同作者李威（Isaac Levi）告诉法新社：「由于新措施的实施与执法力度的加强，我们看到俄罗斯化石燃料出口收入显着下降。」

但他指出，由于仍有重大的漏洞与尚未解决的领域，导致俄油出口量维持在高点。

这些漏洞包括船舶悬挂假旗帜，以及将俄罗斯原油炼制后再出口至实施制裁国家等。

李维说：「我们建议过去6个月内曾接收过俄国石油的任何炼油厂或油库禁止进口。」

报告显示，截至今年2月24日为止的12个月，俄罗斯主要出口项目之一的原油出口额，较前一年减少18%，降至855亿欧元。同一时期的出口量则下降6%，来到2亿1500万公吨。

俄罗斯原油有高达93%出口至中国、印度与土耳其。

报告中呼吁欧洲联盟（EU）与英国应「扣押对欧洲与英国沿岸构成巨大环境与安全威胁的俄罗斯影子船队船只」。

欧盟目前已列出598艘疑似属于「影子船队」的船只，禁止其进入欧洲港口及使用海事服务。