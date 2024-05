拜登向前众院议长裴洛西颁总统自由奖章 趁机狠酸川普

4 分钟

(法新社华盛顿3日电) 美国总统拜登今天颁发美国最高平民荣誉「总统自由奖章」给民主党盟友前联邦众议院议长裴洛西与前副总统高尔时,趁机挖苦他的竞选对手川普一番。

拜登说,2021年1月6日,一群支持川普的暴徒不满川普在数周前败选,愤而袭击美国国会山庄时,资深联邦众议员裴洛西(Nancy Pelosi)「捍卫了民主」。

同时,拜登又说,尽管在2000年败给小布希(George W. Bush)的选举存有争议,高尔仍为了国家利益接受选举结果,这样的精神「令人钦佩」,这与川普拒绝接受败选形成鲜明对比。

下一届美国总统大选将在6个月后登场,81岁的拜登今天在白宫一场仪式上颁发总统自由奖章(Presidential Medal of Freedom)时,端出的名单政治味浓厚。

但这19名获奖者也涵盖文化、社运与体育领域,包括获得奥斯卡奖的马来西亚演员杨紫琼、奥运游泳金牌选手雷德基(Katie Ledecky)与在1963年遭谋杀、已故的非裔民权领袖艾佛斯(Medgar Evers)。

61岁的杨紫琼2023年凭藉「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)一片,成为首位荣获奥斯卡最佳女主角奖的亚洲女性。白宫表示,她「持续打破刻板印象并丰富美国文化」。

其他获此殊荣的知名民主党人包括80岁的前国务卿凯瑞(John Kerry)与82岁曾任纽约市长的亿万富豪彭博(Michael Bloomberg)。

准备把奖章挂在84岁的裴洛西脖子上时,拜登说:「历史将铭记南西(裴洛西名)是最伟大的联邦众议院议长」。

拜登说:「1月6日,南西挺身而出,捍卫了民主。」拜登曾多次抨击川普,称是他煽动国会山庄暴动案。

裴洛西也主导针对国会袭击案弹劾川普的行动。

拜登之后赞扬76岁的高尔一番。高尔在柯林顿执政期间担任副总统。经最高法院裁定,他在2000年大选以些微差距落败,之后成为气候倡议者。

拜登说:「在赢得普选后,他为了全国的团结及对制度的信任,接受有争议的总统选举结果。」

拜登说:「高尔,对我而言,你做的事令我感到钦佩,但我不谈论这个。」这番话引起笑声。拜登经常使用类似的句子表明他指的是川普,但不会指名道姓。

拜登本身是在川普2017年1月入主白宫的前几天,获时任总统欧巴马颁发总统自由奖章,让事先不知情的拜登感动到热泪盈眶。