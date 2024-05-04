拜登向前众院议长裴洛西颁总统自由奖章 趁机狠酸川普

4 分钟

（法新社华盛顿3日电） 美国总统拜登今天颁发美国最高平民荣誉「总统自由奖章」给民主党盟友前联邦众议院议长裴洛西与前副总统高尔时，趁机挖苦他的竞选对手川普一番。

拜登说，2021年1月6日，一群支持川普的暴徒不满川普在数周前败选，愤而袭击美国国会山庄时，资深联邦众议员裴洛西（Nancy Pelosi）「捍卫了民主」。

同时，拜登又说，尽管在2000年败给小布希（George W. Bush）的选举存有争议，高尔仍为了国家利益接受选举结果，这样的精神「令人钦佩」，这与川普拒绝接受败选形成鲜明对比。

下一届美国总统大选将在6个月后登场，81岁的拜登今天在白宫一场仪式上颁发总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom）时，端出的名单政治味浓厚。

但这19名获奖者也涵盖文化、社运与体育领域，包括获得奥斯卡奖的马来西亚演员杨紫琼、奥运游泳金牌选手雷德基（Katie Ledecky）与在1963年遭谋杀、已故的非裔民权领袖艾佛斯（Medgar Evers）。

61岁的杨紫琼2023年凭藉「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）一片，成为首位荣获奥斯卡最佳女主角奖的亚洲女性。白宫表示，她「持续打破刻板印象并丰富美国文化」。

其他获此殊荣的知名民主党人包括80岁的前国务卿凯瑞（John Kerry）与82岁曾任纽约市长的亿万富豪彭博（Michael Bloomberg）。

准备把奖章挂在84岁的裴洛西脖子上时，拜登说：「历史将铭记南西（裴洛西名）是最伟大的联邦众议院议长」。

拜登说：「1月6日，南西挺身而出，捍卫了民主。」拜登曾多次抨击川普，称是他煽动国会山庄暴动案。

裴洛西也主导针对国会袭击案弹劾川普的行动。

拜登之后赞扬76岁的高尔一番。高尔在柯林顿执政期间担任副总统。经最高法院裁定，他在2000年大选以些微差距落败，之后成为气候倡议者。

拜登说：「在赢得普选后，他为了全国的团结及对制度的信任，接受有争议的总统选举结果。」

拜登说：「高尔，对我而言，你做的事令我感到钦佩，但我不谈论这个。」这番话引起笑声。拜登经常使用类似的句子表明他指的是川普，但不会指名道姓。

拜登本身是在川普2017年1月入主白宫的前几天，获时任总统欧巴马颁发总统自由奖章，让事先不知情的拜登感动到热泪盈眶。