拜登宣布以色列新停火建议 哈玛斯：积极考虑

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（法新社华盛顿31日电） 美国总统拜登今天指出，以色列已提出新的加萨停火建议以交换人质释放，他呼吁哈玛斯（Hamas）接受这项提议，表示这是终结以哈战争最佳之道。哈玛斯表示将「积极考虑」。

时值以哈战争进入第8个月，面对大选年压力的拜登表示：「这场战争是时候该结束了。」

由埃及和卡达等居中斡旋加萨停战谈判停顿，以哈双方都指责对方缺乏进展。

以色列入侵加萨南端城市拉法（Rafah）已经数周，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也承受国内外就加萨死亡人数升高和人质仍未获释的压力。

在拜登提出停火计画后，尼坦雅胡办公室今天指出，以色列已授权谈判代表提出加萨停战协议。

拜登提出的新建议分为三个阶段，与先前提案有所不同，随着各方完成这三个阶段，停火将持续下去。

在第一阶段，以哈停火6周，以军将自加萨人口集中地区撤离，包括年长者和妇女的人质将交换数以百计的巴勒斯坦囚犯。巴勒斯坦平民将回到加萨北部等地区，每天将有600辆卡车载运人道援助物资进入加萨。

第二阶段，哈玛斯和以色列将就永久结束敌对行动的条款进行谈判。拜登表示：「只要谈判持续，双方停火就会延续。」

第斯三阶段，将包括重大的加萨重建计画。

拜登说，这项建议将由卡达转达给哈玛斯。

哈玛斯稍后表示，「积极考虑」由拜登宣布的以色列停火计画。

尼坦雅胡则称，「根除」哈玛斯统治和发动战争的能力前，加萨战争不会结束。（译者：徐睿承）