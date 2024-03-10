拜登川普在乔治亚州你来我往 移民与年龄成为战火主轴

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统拜登和挑战者川普今天在大选关键州乔治亚交锋，就年龄和移民等关键议题互杠，上次大选拜登在此只赢了不到0.5%。

拜登7日发表激昂的国情咨文演说后，今天前往乔治亚州首府亚特兰大（Atlanta），抢攻非裔和西语系国家后裔选民的选票。

而他也再度挞伐前总统川普曾矢言要当一天的「独裁者」。拜登在集会上说：「当他（川普）说他想成为独裁者时，我相信他说的。」

拜登同时在集会中强调美国的经济实力，并承诺采取行动来降低住房、医疗和教育等领域的费用。

在今晚播出的微软国家广播公司（MSNBC）访问中，拜登对自己在国情咨文中，以「非法」一词来形容乔治亚州上个月的护理系学生莱里（Laken Riley）凶杀案嫌疑人感到后悔。

许多进步派和民主党籍人士批评拜登在演说中以「非法」这个共和党偏好的用词，来形容莱里凶杀案的委内瑞拉籍嫌疑人。拜登在受访时改口说：「我不应使用『非法』这个词，而是『无证』。」

另一方面，选战主打扫荡非法移民的川普，今天在乔治亚州则是大谈特谈这场凶杀案。他说：「如果拜登没有故意、恶意地破坏美国边界，莱里今天就不会死。」

川普抨击拜登以「无证」取代「非法」一词来描述犯罪嫌疑人，他说「拜登应针对向凶手道歉一事，向大家道歉」。

在集会上，川普还以模仿拜登口吃的方式，嘲笑他81岁的对手。

拜登竞选团队今天推出电视广告，并在广告中直接提及选民最为关切的年龄疑虑。拜登在广告中说：「听着，我不是年轻人。这不是什么秘密。但实情是，我知道如何为美国人民做事。」

对此，川普团队旋即发布回应影片，当中以拜登「我不是年轻人」片段当片头，随后是总统步伐不稳、跌坐在地，或看起来很困惑的片段。

乔治亚州是2020年大选关键州之一。当年拜登仅以不到1.2万票的差距险胜川普，曾让川普致电该州州务卿，要对方帮忙「找出」更多选票、扭转大局。川普至今仍因当年试图推翻乔州大选结果面临刑事指控。