拜登称日本如中俄等国排外 东京向美方表达遗憾

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（法新社东京4日电） 美国总统拜登日前称亚洲盟国日本跟中国和俄罗斯一样「排外」，日本政府今天称这番说法「令人遗憾」且具有误导性。

拜登最近出席竞选活动时，将日本和印度与敌国中国与俄罗斯混为一谈，称这4个经济大国因为不愿接受移民而陷入困境。

拜登1日说：「为何中国经济严重迟滞？为何日本遇到困难？为何俄罗斯？为何印度？因为他们排外，他们不喜欢移民。」

拜登又说：「我们经济成长的原因之一是各位和其他许多人。为什么？因为我们欢迎移民。」

日本政府今天发表声明表示，「遗憾的是，这些评论并非基于对日本政策的正确理解」，日本政府已向白宫传达这个讯息，并再度阐明日本的政策与立场。

不到1个月后，拜登将举行奢华的国宴款待日本首相岸田文雄，这是罕见的高层外交活动。

81岁的拜登出人意料地挖苦日本后，白宫马上淡化他的言论。国家安全会议发言人柯比（John Kirby）向媒体表示，总统只是想传达更广泛的讯息，称「美国是一个移民国家」。他说：「这是我们的DNA。」

东京方面表示，已知晓美方的澄清说法。日本政府在声明中说：「我们知道美国政府的解释，即相关言论并非为了损害日美关系的重要性与永续性。」