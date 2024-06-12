拜登赴义大利出席G7峰会 川普将如影随形

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统拜登本周在义大利豪华度假胜地出席七大工业国集团（G7）峰会时，将被一位看不见、未受邀请的阴影笼罩，此人就是前总统川普。

G7峰会明天将在义大利南部普利亚（Puglia）登场。报导说，美国5个月后将举行激烈的总统大选，不仅考验美国民主，也为盟邦带来极大的不确定性。

各国领导人大多心知肚明，这可能是81岁的拜登最后一次参加G7峰会，而主打「美国优先」（America First）政策且蔑视国际组织的川普可能东山再起。

拜登在儿子韩特（Hunter Biden）因非法持枪案件被定罪后飞到家乡德拉瓦州威明顿（Wilmington），然后将在个人情绪紧绷状态下抵达峰会。拜登承认自己也面临政治压力。

拜登近日告诉时代杂志（Time），每次参加完大型国际会议离开时，总有其他国家的领袖将他拉到一边说「他（川普）赢不了，你不能让他赢」。

拜登3年前上任时，G7中的多国都松了一口气。

回顾川普执政时期的G7峰会多是乱局。

以2018年在加拿大举行的峰会为例，当时川普抨击东道主加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）「不诚实且软弱」，并撤回他对联合宣言的支持。一张极尴尬的照片显示，时任德国总理梅克尔（Angela Merkel）和其他领袖严肃地站在川普面前，川普则坐着，两臂交叉于胸。

或是2020年，川普原本计划在自家位于佛罗里达州迈阿密的川普国家多罗高尔夫俱乐部（Trump National Doral Golf Club）举行G7峰会，且打算邀请早因2014年吞并乌克兰克里米亚（Crimea）而暂时被踢出这个集团的俄罗斯参加。

川普最后放弃这两个计画，之后的峰会因碰上新型冠状病毒疫情而取消。

拜登近日谈到自己2021年上任后赴英国出席G7峰会的事。

拜登在时代杂志访问中说：「我当时说『美国回来了』，（法国总统）马克宏（Emmanuel Macron）看着我，他连问『会持续多久？』」

事实上已有迹象显示G7正在试图为川普可能东山再起做好准备。

例如，拜登政府正在推动G7同意美方计画，将冻结俄罗斯资产的孳息用于援助乌克兰。

根据计画，美国将立即提供500亿美元贷款，然后以上述孳息作为担保，而不是分期支付规模较小的款项，以免川普重返白宫后可以取消这些款项。

一名熟悉G7峰会的消息人士表示，各代表团已在寻求「减少选举政治带来的下行风险」。（译者：卢映孜/核稿：陈政一）