拜登通话警告后 以色列允经加萨北境运援助物资

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（法新社耶路撒冷5日电） 以色列总理尼坦雅胡办公室今天宣布，以色列将允许经由与加萨走廊（Gaza Strip）北部接壤的边界「临时」运送援助物资。美国总统拜登稍早曾在电话中告诫尼坦雅胡。

拜登数小时前扬言，将把以色列采取保护援助人员和平民的具体行动，作为美国支援以色列在加萨攻势的条件。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发出声明说，「以色列将允许经由阿什杜德（Ashdod）与艾瑞兹（Erez）检查站临时运送人道援助物资」，指的是位于加萨北方约40公里处的一座港口与一个陆路关卡。

尼坦雅胡办公室又说：「增加援助将可避免人道危机，这对确保能持续作战与达成战争目标是必要的行动。」

以色列本月1日空袭加萨中部，造成美国慈善组织「世界中央厨房」（World Central Kitchen）7名工作人员丧命后，面临国际社会施加的压力。

拜登4日与尼坦雅胡进行了30分钟的严肃通话，称这起以色列空袭行动「无法令人接受，并要求立即停火」。

根据白宫声明，拜登也表明美国的政策将取决于以色列采取「明确、具体、可衡量的措施，以因应平民受伤、人道苦难与援助人员的安全问题」。

尼坦雅胡办公室发出上述声明后，白宫随即对以色列行动表示欢迎，称这将「让运入加萨的援助物资增加」，并呼吁以方「全面且迅速地落实」。

自以色列和巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）爆发战争以来，加萨就一直遭到以色列封锁，联合国指控以色列不让人道援助物资运入，并警告可能出现「灾难性」程度的饥饿状态。

以色列则是否认阻挠援助物资运入。

法新社依据以色列官方数据所做的统计显示，哈玛斯去年10月7日发动攻击，造成1170名以色列人与外籍人士死亡，其中大多数是平民。

根据哈玛斯治下的加萨卫生部数据，以色列对加萨展开的报复行动造成至少3万3037人死亡，其中大部分是妇孺。

根据今天的声明，以色列有关当局也将让「经由（以色列南部边界关卡）克瑞沙洛（Kerem Shalom）的约旦援助量增加」。