拜耳提议72.5亿美元集体和解 盼为除草剂官司划句点

afp_tickers

3 分钟

（法新社法兰克福17日电） 德国化学及制药商拜耳集团（Bayer）今天表示，旗下农业生技公司孟山都（Monsanto）已提议高达72.5亿美元集体和解协议，以解决「年年春」（Roundup）除草剂导致血癌指控，这项协议可能为多年来耗资庞大的诉讼划下句点。

根据提议的协议内容，孟山都将在长达21年期间内，每年支付逐年递减的款项。拜耳表示，这项协议仍需法院批准。

自2018年并购美国农业化学集团孟山都以来，拜耳已花费逾100亿美元解决数千起与Roundup相关的案件。

国际癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer）认为，Roundup成分之一的嘉磷塞（glyphosate）属于「可能对人类致癌」物质，不过拜耳表示，科学研究与监管机构的核准显示，这种除草剂是安全的。

一名密苏里州男子声称Roundup导致他罹患血癌，遭法院判赔125万美元。拜耳提出上诉，美国最高法院今年1月同意审理。

拜耳主张，由于美国环境保护署（Environmental Protection Agency）在未要求加注警告下批准Roundup向美国消费者与农民销售，公司理应免于各州层级的诉讼。

拜耳执行长安德森（Bill Anderson）在记者会表示，即使最高法院可能作出有利判决，公司仍有必要推动这项集体和解。

若成功推动和解案，将成为拜耳重要里程碑，否则拜耳仍将面临漫长且昂贵的法律战。

消息公布后，拜耳股价大涨，成为德国蓝筹股指数中表现最佳的成分股，涨幅达7.35%。（编译：徐睿承）