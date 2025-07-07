挨轰未预警德州洪灾 川普：没人料得到

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（法新社德州韩特6日电） 美国德州豪雨引发的洪灾造成至少78人丧生，救灾人员今天分秒必争搜寻遭洪水冲走的数十名失踪民众，当中包括孩童。气象预报员警告，洪水可能再次来袭。

美国总统川普表示，他「可能」在11日视察这个南部州。

外界关切政府大幅削减天气预报和相关联邦机构经费，导致当地预警系统状况恶化，对此，川普不以为然，他说，这场洪灾是「百年才会遇到一次的灾难」，「没人预料得到」。

警长莱沙（Larry Leitha）表示，灾情最惨重的克尔郡（Kerr County）有至少40名成年人和28名儿童丧生，邻近地区则至少有10人命丧洪水。

德州公共安全厅厅长马丁（Freeman Martin）在记者会上警告：「各位今天会看到死亡人数攀升。」

德州州长艾波特（Greg Abbott）表示：「全州所有洪水灾区，已知有41人失踪。」

面对越来越多质疑为何不更早发布警报、不更早疏散热门露营区民众的声音，川普回答说，这是前总统「拜登搞出来的」。

川普今天告诉记者，「那不是我们弄的」，被问到国家气象局（NWS）人员和预算削减问题时，他说，「不会」重新聘用气象学家。

至于逐步解散联邦紧急事故管理总署（FEMA）的计画是否会改变，川普说，「联邦紧急事故管理总署的事，我们可以以后再谈」。

先前曾表示救灾工作应由州层级处理的川普，也签署了「重大灾难声明」（major disaster declaration），释出资源给德州。