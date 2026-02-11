挪威国会同意设置独立委员会 调查艾普斯坦与相关政要往来

（法新社奥斯陆10日电） 挪威国会今天同意成立一个独立委员会，调查美国性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）与多名挪威政要与高层之间的关系。

艾普斯坦事件牵涉多名挪威政要与高层，从王储妃到前总理皆在其中。尽管国会已同意成立委员会，但授权范围、组成方式与时程仍待确定。

国会议员阿蒙森（Per-Willy Amundsen）表示：「必须维护对于挪威外交体系、政治领域及挪威民主的信任，此事至关重要。」

支持工党政府的挪威绿党（Green Party）表示，委员会应由具法国与挪威双重背景的前法官、欧洲议会议员乔里（Eva Joly）出任主席。

美国当局公布近300万份文件，揭露挪威政要与艾普斯坦之间的联系，显示双方关系远比外界所知更为密切。艾普斯坦已于2019年在等待性贩运指控审判期间身亡。

2011年至2014年间，挪威王储妃梅特玛莉（Mette-Marit）与艾普斯坦有数百封电邮往来，语气时常十分亲密。即使艾普斯坦早在2008年就因引诱未成年人遭定罪，王储妃仍持续与其维持友谊关系。

挪威警方已针对前总理贾格兰德（Thorbjorn Jagland）与知名外交官尤尔（Mona Juul），以及她的丈夫罗德-拉森（Terje Rod-Larsen），以涉嫌「加重贪腐」与共犯行为展开调查。

对贾格兰德的调查重点，在于他担任诺贝尔委员会主席及欧洲理事会（Council of Europe）秘书长期间，与艾普斯坦之间的关系。

对尤尔的调查，聚焦于她在外交部任职、尚未出任驻联合国大使之前，与艾普斯坦之间的往来。

总部位于瑞士的世界经济论坛（World Economic Forum），已对其执行长、前挪威外交部长布伦德（Borge Brende）展开调查。布伦德曾于2018年与2019年多次会见艾普斯坦。

多名相关人士先前曾淡化与艾普斯坦的关系，如今则改用较为懊悔的语气回应。