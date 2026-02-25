挪威王室深陷丑闻之际 89岁国王哈拉德五世感染住院

（法新社奥斯陆24日电） 挪威国王哈拉德五世（Harald V）最近欢度89岁生日，王室今天指出，他在西班牙田尼利夫岛（Tenerife）度私人假期时，因感染与脱水入院治疗，王室声明表示「他目前的状况令人满意」。

这位欧洲年纪最长的在位国王上周庆祝生日，目前因身体不适住进岛上的Hospital Universitario Hospiten Sur医院。

国王的私人医师预计前往田尼利夫岛协助西班牙医疗团队，初步健康报告预定明天公布。

国王与88岁的王后桑妮雅（Queen Sonja）目前在西非外海加纳利群岛（Canary Islands）的最大岛田尼利夫岛过冬。

两年前，哈拉德五世在马来西亚度假时也曾出现类似健康问题。

哈拉德五世1991年登基以来，尽管健康状况不佳，始终排除退位的可能，强调自己曾在挪威国会前宣誓终身履行职责。

然而，他最近的健康问题正值王室深陷丑闻之际。

2001年与王储哈康（Haakon）结婚的王储妃梅特玛丽（Mette-Marit），多次出现在已故美国性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有关的文件中，显示两人关系比外界所知更为密切。

梅特玛丽与前任伴侣所生的儿子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）正面临38项指控，包括4项强暴及多项袭击罪名。

29岁的柏格荷伊比并非王室成员，他否认最严重的指控。

根据挪威公共广播公司NRK上周公布的民意调查结果，挪威王室支持度已跌至历史新低。

仅有60%民众支持君主制，较前一个月下滑10个百分点。NRK表示，支持度「从未如此低过」。

不过，哈拉德五世仍被视为凝聚国家的象徵，个人支持度高达10分满分的9.2分，显示他依然极受人民欢迎。（编译：徐睿承）