挪威：美使馆爆炸可能涉恐怖主义动机

3 分钟

（法新社华盛顿8日电） 奥斯陆警方今天表示，美国驻挪威大使馆于深夜发生爆炸，可能涉及恐怖主义行动，但强调也在调查其他可能原因。

当地时间凌晨1时（格林威治标准时间0时）许的这起爆炸发生在大使馆领事部门入口处，未造成人员伤亡，仅有轻微财物损失。

警方未说明爆炸可能原因，但证实有运用「爆裂装置」。

挪威总理斯托尔（Jonas Gahr Store）称这起事件「非常严重、完全不可接受」，并在声明中表示，今天已经和美国驻奥斯陆大使馆馆长通话。

现场可见建筑入口处的雪地上散落着碎玻璃，厚重玻璃门也出现裂痕。天花板灯具随电线悬垂而下，门底部的地面上留有疑似爆炸造成的焦黑痕迹。

警方调查和情报联合小组负责人拉森（Frode Larsen）向公共媒体挪威广播公司（NRK）表示：「其中一个假设是这是一起恐怖行动。」

他在记者会场边受访时说：「但我们目前并未完全锁定这一方向，我们必须保持开放态度，认为还有其他因素导致这起事件的可能性。」

拉森告诉记者，警方正在追缉涉案嫌犯，但「目前尚无嫌疑人」。

奥斯陆警方官员梅特利德（Grete Lien Metlid）似乎证实，大使馆曾被人投掷爆裂物。

有记者询问使用的是不是手榴弹时，她回答说：「我们尚未透露投掷的是什么物品。」

美国驻中东各地大使馆因美军在伊朗的行动处于高度警戒状态，部分馆舍也遭遇攻击，伊朗则对工业和外交目标进行报复。

奥斯陆的调查人员并未排除事件与中东战争有关的可能性。

拉森说：「将这起事件与当前的安全政策情势联系起来是合理的。」他并表示警方已在案发现场加强维安。

挪威警察安全处（Police Security Service）告诉法新社，已调度更多人手协助警方办案。发言人伯恩森（Martin Bernsen）强调，该斯堪地那维亚半岛国家的威胁评估等级「未有变动」，自2024年11月以来一直维持在5级中的第3级。

他拒绝透露美国在挪威的利益于爆炸案发前是否曾遭到威胁。