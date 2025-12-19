推动终结俄乌战争 川普：乌克兰应加快谈判脚步

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天敦促乌克兰「尽快」推动协议，以结束俄罗斯的侵略行动。新一轮会谈预计周末在美国迈阿密（Miami）登场。

川普（Donald Trump）在白宫椭圆办公室对媒体表示：「他们快要有些结果了，但我希望乌克兰可以动作快一点、能尽速行动，因为俄罗斯就在那里。」

他说：「你知道，每当拖太久，俄罗斯的态度就会有所改变。」

川普持续推动尽速达成协议，以终结双方冲突。谈判团队已经提出结束这场2022年以来战争的协议草案。

一名白宫官员告诉法新社说，美国特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿库许纳（Jared Kushner）预计本周末在佛罗里达州与乌克兰谈判代表乌梅洛夫（Rustem Umerov）会面。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早表示，基辅官员将在19日、20日与美国代表会谈。

这名官员又说，美方代表还将在迈阿密单独与俄罗斯官员举行会议。据美国政治新闻机构Politico报导，俄国经济特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）也将随俄方代表团出席。

俄罗斯尚未对最新提议作出回应。俄国总统普丁（Vladimir Putin）一再重申，莫斯科有意继续在乌克兰追求其最大程度的军事目标。

乌克兰及美国都表示，关于基辅未来安全保障议题已有进展，但对于乌克兰割让哪些领土仍存有歧见。（编译：纪锦玲）