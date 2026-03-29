援古巴人道船暂时失联后 顺利抵达哈瓦那乘员均安

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（法新社哈瓦那28日电） 自墨西哥载运人道物资前往古巴的2艘帆船日前失联，墨西哥海军26日发动搜救后，船团今天安全抵达目的地哈瓦那，船员平安无恙。

自墨西哥载运药品、食物、卫生用品等物资前往古巴的「友谊号」（Friend Ship）与「虎蛾号」（Tiger Moth），20日自墨西哥东南尤加丹半岛（Yucatan Peninsula）启航后，原订24或25日抵达古巴，不过它们在航程中一度失联，如今这项国际援助行动也顺利画上句点。

这2艘船共有9名船员，包括美国、法国与德国公民，还有1名4岁男童。他们看来身心状况良好，在晴朗天气下驶入古巴首都哈瓦那（Havana）时，面带笑容并比起大拇指。

美国强化对古巴的石油禁运措施后，当地经济陷入危机。这是非政府行动组织「我们的美洲运输队」（Nuestra America Convoy）最后一批送往古巴的物资。

统筹船团的史图莫（Adnaan Stumo）表示：「让大家为我们担心，非常抱歉。我们从未真正处于危险。」

这名33岁的美国人说：「这不是一段非常困难的航程，只是路线比较曲折」，「我们很高兴能带来多国船员，展现他们对古巴人民在犯罪性封锁下的团结与支持。」

当船团抵达时，数十名古巴民众与政府官员到场迎接，高喊「革命万岁！」与「打倒帝国主义！」

曾担任古巴间谍并在美国服刑的耶南德兹（Gerardo Hernandez）表示：「他们确实让我们有点担心，我们一直在想：他们什么时候会抵达？」

外界紧张等待后，船团统筹单位表示已找到这2艘船，船员安全无虞。墨西哥海军表示，飞机在哈瓦那西北约80海里处发现帆船，随后派遣舰艇前往支援。

史图莫表示，由于遭遇强劲东风，船员同意改走较偏北航线。他指出，与墨西哥海军失联是因船上的小型卫星通讯设备「故障」，之后与海军飞机已重新取得联系。

史图莫说：「我们一点也不担心」。帆船航行本就难以准时抵达，「我们非常感谢墨西哥海军昨晚出动搜寻。」